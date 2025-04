Monza, Martins: "Finora non è andata come volevamo, più facile giocare contro le big"

Oggi i calciatori del Monza Luca Caldirola e Kevin Maussi Martins hanno partecipato a un appuntamento speciale: l’inaugurazione del nuovo Store Axpo-Pulsee nel cuore di Monza. Ecco le parole del giovane attaccante classe 2005, ai microfoni di Sportmediaset:

Questo è un momento particolare per il Monza, come lo state vivendo all'interno dello spogliatoio? "E' una cosa difficile, soprattutto nuova per me che sono alla prima stagione in Serie A. Cerchiamo di prenderla nel modo più positivo possibile, chiaro che è dura, pensiamo a giocare che è la cosa più importante".

Undici punti per la salvezza sono tanti, ma adesso ci sono anche impegni importanti come Napoli, Juventus e Atalanta. Magari sarà proprio il Monza a decidere la lotta scudetto: "Può essere, io dico che è sempre più facile giocare contro le squadre più forti, perché sono quelle partite dove non hai nulla da perdere".

Com'è la tua stagione? "Dal punto di vista personale direi anche bene, poi chiaramente la squadra non è andata nel modo migliore, abbiamo perso tanti punti, adesso siamo ultimi e la stagione non è andata come vorremmo. Tutte queste esperienze comunque fanno da palestra che servirà in futuro. Anno prossimo? Sono a Monza e resto a Monza per adesso".