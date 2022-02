Mora: "Ingiuste le critiche a Mario Rui, in scia scudetto anche per merito suo"

L’ex Napoli Nicola Mora, ospite di 'Club Napoli Night' su Teleclubitalia, ha difeso l’operato dei terzini sinistri azzurri: “Mario Rui sta facendo grandi cose, anche per merito suo siamo in scia scudetto. Lo stesso Ghoulam nelle tre partite consecutive che ha disputato ha dimostrato di essere un giocatore su cui fare affidamento. Napoli non è una piazza facile, ma chi vuole veramente bene alla squadra sà che non si può recriminare più di tanto gli azzurri, sarebbe ingiusto.

A Cagliari Spalletti ha cambiato modulo per necessità, c’erano molte assenze. Ma nonostante ciò il Napoli non mi è dispiaciuto, avrei voluto solo un po’ più di personalità”.