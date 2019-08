Mora sicuro: "Ghoulam recuperato e titolare, per questo hanno tenuto Mario Rui"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex laterale azzurro, Nicola Mora: "Terzini? Il Napoli è sicuramente competitivo, ha preso Di Lorenzo e quest'anno ci aspettiamo l'esplosione in una squadra di maggiore caratura rispetto all'Empoli. Dall'altro lato c'è Ghoulam che ha superato quei timori per il problema al ginocchio e Mario Rui è una valida alternativa. Con Ghoulam che dà garanzie s'è deciso di non far paritre Mario Rui, evitando di prendere un altro. Il Napoli è competitivo lì, così come al centro e proprio grazie ai due centrali la squadra si potrà permettere di alzare di più i due terzini in fase di spinta".