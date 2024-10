Mora su Spinazzola: "Soffre il cambio modulo, dualismo con Olivera porterà solo giovamenti"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Nicola Mora, ex terzino sinistro del Napoli: “Conte ha dato più concretezza a questo Napoli, che aveva bisogno di ricostruirsi dopo l’annata pessima della scorsa stagione. Direi che la Grande Bellezza che abbiamo visto con Spalletti può anche aspettare… Conte ha sempre costruito squadre vincenti e pragmatiche, alla fine della fiera pesano i punti e questo Napoli ne sta raccogliendo tanti.

Dualismo Spinazzola-Olivera? Spinazzola era partito bene con il 3-4-2-1, ora con il cambio modulo sta soffrendo e Olivera ha avuto più possibilità di essere titolare. Anche l’uruguaiano deve registrare ancora qualcosina, ma il suo livello è fuori dubbio. Questo dualismo porterà solo giovamenti al Napoli nel lungo periodo. Poi su quella fascia hanno Kvara davanti e questo gli facilita la vita in attacco (ride ndr). Giocare con i grandi campioni aiuta sempre, per quanto Conte abbia chiesto sia a Spinazzola che ad Olivera di prestare attenzione in difesa e limitarsi ad accompagnare in attacco.

Buongiorno? I numeri parlano chiaro, con lui il Napoli si trasforma in difesa. Ad Empoli è stato l’unico a restare ad un livello più alto rispetto ai compagni. E’ un calciatore già imprescindibile, il Napoli ha finalmente trovato l’erede giusto di Kim. È leader della difesa.

Il Lecce? Il 6-0 non aiuta il Napoli, che troverà un Lecce ferito e al massimo della concentrazione. Conte sa bene che pericolo incontrerà e non darà nulla per scontato. Sarà una partita molto difficile come quella di Empoli, ma Antonio ne sarà cosciente”.