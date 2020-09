Morabito: "Milik voleva andare alla Juve, ma il Napoli chiede 35mln..."

Vincenzo Morabito, operatore di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Suarez alla Juventus? C'è il problema del passaporto. Si dice che il tutto si potrebbe completare entro quindici giorni, ma non penso che Andrea Pirlo possa aspettare tanto. Penso che l'operazione sia particolarmente complicata. Il Napoli è molto irritato dal comportamento di Arek Milik. Arek Milik voleva andare alla Juventus e non mi risulta che il calciatore abbia accettato di approdare alla Roma di Paulo Fonseca. C'è stato anche un concreto interesse del Newcastle per Arek Milik. Pensate che il centravanti polacco ha chiesto al club inglese ben sei milioni di euro a stagione per approdare in Premier. Il Napoli ha inoltre chiesto 35 milioni per l'ex Ajax. Troppi per un calciatore in scadenza".