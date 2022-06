Morabito scettico su Deulofeu: “Non so se è da Napoli, valuterei anche altro”

Vincenzo Morabito, agente Fifa, parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’operazione Deulofeu al Napoli

Vincenzo Morabito, agente Fifa, parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’operazione Deulofeu al Napoli: “È un giocatore offensivo, anche se oggi è un po’ cambiata la denominazione di questi giocatori. Ormai oggi tutti giocano con una punta avanti. Lui è molto veloce e ha una grande capacità realizzativa. Io lo vedo più sull’esterno, ma sa giocare anche dietro alla punta. È il classico giocatore da uno contro uno, calcia bene in porta e crossa bene. Meglio a destra. Prenderei in considerazione anche altri giocatori. Non so se è un giocatore da Napoli, sicuramente è giovane e può crescere ma valuterei anche altro”.