Morace: "La Juventus sta faticando, Il Napoli può davvero vincere lo scudetto"

Carolina Morace, allenatrice di calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Se Ancelotti giocherà con il 4-4-2, con palla centrale, Castro potrebbe trovarsi in mezzo a quattro centrocampisti, mentre con palla laterale si troverà di fronte sempre il centrocampista centrale opposto alla palla.



Napoli? Mi sono già espressa sul Napoli, credo possa davvero aspirare a vincere lo scudetto, anche perché la Juve continua a fare fatica, mentre gli azzurri giocano con molta più fluidità e sembra che abbiano anche recuperato quell’equilibrio che sembrava smarrito nelle prime due di campionato.



Koulibaly? In questo momento Koulibaly è superiore alla stella del Liverpool Van Dijk.



Inter? L’Inter sta alternando prestazioni più o meno convincenti sul piano prettamente del gioco, ma Conte riesce sempre a trasmettere quella grinta che alle volte serve a sopperire qualche lacuna nel gioco.



Cagliari? Ho visto in azione il Cagliari, è una squadra molto organizzata, non c’era Nainggolan, al suo posto c’era Cigarini che, tra l’altro, credo sia più indicato come play, ma non credo stasera sia disponibile”