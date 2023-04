Moratti: "Forse il Napoli ha finalmente capito una cosa"

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, ha rilasciato un'intervista nel corso di "Radio Anch'io lo Sport" su Radio Rai1

Che idea si è fatto della stagione della Juventus?

"Allegri si sta comportando molto bene. È una bellissima cosa quello che sta facendo in un momento così difficile. Si sta portando a casa un sacco di punti. Non so quello che succederà ma la sua parte l'ha fatto molto bene".

Cosa pensa del Napoli?

"Quella di ieri sera è stata una sorpresa. Si prepara a fare una partita difficile in Champions, dove sarebbe stata peggiore una sconfitta così. Ha capito che il Milan è forte e che tradizionalmente in Champions si muove bene".