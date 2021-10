Moratti: "Napoli nel cuore, spero vinca lo scudetto. ADL non ha bisogno di consigli"

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Ho Napoli nel cuore, spero siano gli azzurri a vincere lo scudetto. De Laurentiis? Non ha bisogno di consigli, ha costruito una squadra forte e bella da vedere, completa in tutti i reparti. Osimhen? Sarebbe il momento sbagliato per chiederglielo" ha concluso ridendo Moratti.