Moratti non vota Inter: "E' il Napoli la più forte e quindi la favorita per lo Scudetto"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è la squadra più forte, sia per l'allenatore che ha che per il fatto che abbia rimesso a posto l'asse centrale. Per me è favorita nella corsa verso lo Scudetto. Koulibaly per me è un giocatore fantastico, ma Osimhen è sinceramente un divertimento anche vederlo. E' proprio bravo, pieno di idee e coraggio".