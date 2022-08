Moratti stregato da Kvara: “Un fenomeno, come l’hanno scovato? Complimenti al Napoli”

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

TuttoNapoli.net

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia? Per me è un fenomeno, non so come lo hanno scovato, nessuno si aspettava che fosse così forte e che potesse segnare subito tanti gol. Vanno fatti i complimenti al Napoli per aver fatto un acquisto così importante".