Morte Hugo Maradona, Auriemma: “Doveva essere ricoverato per accertamenti”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, Raffaele Auriemma ha dato una notizia sulla famiglia Maradona. Dopo Diego, infatti, è scomparso anche il fratello Hugo, anch’egli ex calciatore e particolarmente legato a Napoli.

“Era in buona salute, purtroppo è scomparso per un arresto cardiaco. L’hanno trovato nella sua casa di Bacoli. Condoglianze alla famiglia Maradona per un’altra tragica perdita. Doveva essere ricoverato all’Ospedale San Paolo per accertamenti cardiaci ma ha avuto una crisi. E’ stato chiamato il 118 intervenuto con l’equipe di Pozzuoli del Dottor Manuel Ruggiero. Sono stati fatti 40 minuti massaggio cardiaco ma senza risultato. Hugo è morto nella sua abitazione nella zona del puteolano. Le mie condoglianze alla moglie”.