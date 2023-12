Moscardelli avvisa: “Il Napoli rischia di perdere i suoi giocatori più forti”

Davide Moscardelli, ex attaccante di Bologna e Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay.it’

Davide Moscardelli, ex attaccante di Bologna e Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay.it’: “Napoli? C’è il rischio di perdere i giocatori più forti, poi lì si fa dire dura a dire no a certe squadre e a certe cifre. Con un allenatore importante, invece, calciatori come Kvara ed Osimhen potrebbero rimanere”.