Moscardelli non ha dubbi: “Osimhen è la delusione del campionato”

Davide Moscardelli, ex calciatore di Chievo e Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘TvPlay’: “Delusione del campionato? Direi Osimhen per tutte le polemiche di questi mesi: dal togliere le foto con la maglia del Napoli all’atteggiamento dopo le sostituzioni. So che non è facile, ma la sua situazione è stata gestita male. Mentre la sorpresa del campionato è sicuramente il Bologna di Thiago Motta”.