Mourinho a Roma Tv: "I ragazzi meritavano di più, la storia della partita è questa”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico giallorosso José Mourinho ha commentato la sconfitta contro il Napoli ai microfoni di Roma Tv+: “Partita difficile, anche per loro. Loro possono sentire di aver controllato la partita, anche noi ma non per vincerla. I ragazzi meritavano di più, la storia della partita è questa”.

Questa squadra ci prova sempre fino alla fine nonostante le difficoltà... “Per questo che sono sempre con loro, dopo una sconfitta o dopo una vittoria. Questa è la natura di questo gruppo, oggi prima della gara abbiamo perso Zalewski e c’era Matic infortunato ma che si è messo a disposizione per 10 minuti rischiando di farsi male ancora di più. Pellegrini era infortunato ma è voluto restare in campo. Questa è la nostra natura, quello che ha spostato un po’ la partita dalla loro parte sono stati i troppi gialli in ruoli chiave. Smalling ammonito contro Osimhen, Cristante ammonito in mezzo al campo contro giocatori forti in uscita. Questa difficoltà ci ha spinto ad essere meno aggressivi e concedergli più possesso. Nei nostri limiti buona partita e sconfitta immeritata”.