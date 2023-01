Mourinho annuncia: "Zaniolo salta il Napoli, vuole partire da un mese. Out anche un altro..."

Shomurodov è pronto a diventare un nuovo giocatore dello Spezia: accordo definito tra club, presto le visite mediche

Shomurodov è pronto a diventare un nuovo giocatore dello Spezia: accordo definito tra club, presto le visite mediche. Come riferisce Il Tempo, l'ex attaccante del Genoa non partirà per Napoli. L'uzbeko lascia la Roma in prestito secco oneroso, operazione da 1.5 milioni di euro. Un altro addio in casa giallorossa dopo quello possibile di Zaniolo che potrebbe saltare la partita di domani.

La conferma è arrivata anche da Mourinho in conferenza stampa: "Se si definisce la situazione di Eldor, abbiamo un giocatore in meno. Ma lui è un ragazzo fantastico che deve giocare e qui non ha avuto tante opportunità. Bisogna giocare, bisogna giocare sempre e anche prima di noi l'ha fatto poco. Lui ha bisogno di questi sei mesi di prestito, ne ha bisogno e lo merita. E' uno dei nostri che va via, ma magari va via solo per sei mesi e poi tornerà. E' importante per lui giocare. Se lui va via e non arriva nessuno, è pacifico dire che abbiamo una opzione in meno".

Anche Zaniolo non ci sarà: "Perché è un mese che il calciatore dice di voler andare. Dopo lo Spezia ho dato il lunedì libero, mentre martedì sarà un allenamento opzionale. Tutti i calciatori che non hanno giocato a La Spezia si sono allenati, tanti giocatori in campo sono venuti comunque. Questi sono i giocatori che vogliono gli allenatori. Anche chi non gioca deve pensare che la squadra potrebbe aver bisogno di lui. Questi voglio. Se un calciatore dice sempre a tutti che non vuole vestire la maglia della Roma, io devo dire purtroppo. La situazione ideale è che il calciatore sia felice. Io ho detto che mi aspettavo la sua permanenza, ma ad oggi aggiungo purtroppo. Oggi dico nuovamente che Zaniolo non sarà a disposizione, che ci concentriamo sulla partita e che il mio focus è sui giocatori che ci saranno. Non è il caso di Zaniolo".