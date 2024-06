Mourinho: "Lukaku e Dybala non li voglio. Non sono interessato a nessun mio ex giocatore"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ho sentito che vorrei Lukaku, Dybala. Non voglio questi giocatori". Non finisce mai il diverbio fra José Mourinho e la Roma. Perché se è vero che i giallorossi non hanno mai risposto alle parole del tecnico, più volte critico circa il suo allontanamento, dall'altro lato il portoghese sembra non avere ancora chiuso i conti con il suo passato. Molto improbabile, del resto, che entrambi - o anche solo uno - possa essere interessato a giocare in Turchia nella prossima stagione, fra proposte che potrebbero arrivare dall'Arabia Saudita e, comunque, anni di contratto ancora mancanti.

Mourinho però ha di fronte una sfida molto complicata. Sia in Turchia, dove non sono bastati 99 punti al Fenerbahce per vincere il campionato, finito nelle mani del Galatasaray. Ma anche in campo europeo, dove il club può vantare solamente una semifinale di Europa League.

Le parole di José Mourinho. "Voglio essere chiaro, non ho discusso di nessun nome con nessuno come trasferimento. Voglio vedere il progetto e la stabilità. Abbiamo parlato di profili, non di nomi. Non ho interesse per nessun giocatore dei miei club precedenti. Non sono interessato a qualsiasi giocatore della Roma. Sono sicuro che costruiremo una squadra molto forte per realizzare i sogni dei tifosi del Fenerbahçe. La cultura qui è un po' diversa, ci sono speculazioni".