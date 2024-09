Mourinho: "Osimhen è il miglior calciatore africano con Salah, ma si butta troppo a terra"

A pochi giorni dalla ripresa del campionato turco, il tecnico del Fenerbahce José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese da Fanatik: "Penso che giovedì ci alleneremo con la squadra al completo per la prima volta. La crescita dei giocatori è abbastanza buona; certo, 12 punti in 4 partite sarebbero stati perfetti, ma dobbiamo accettare la realtà. In Champions League avremmo dovuto passare il turno, dobbiamo accettare anche questo.

Prima di tutto voglio andare avanti in Europa League. È un formato nuovo e sconosciuto a tutti, ma ci dobbiamo provare. Ho allenato 200 partite in Europa, ma questa volta sarà diverso. Gli arbitri? Non ho mai avuto problemi con la UEFA. Ho un ottimo rapporto con il presidente, faccio parte della loro storia e lo sanno. Nella finale di Europa League contro il Siviglia il VAR e l'arbitro hanno deciso che non avremmo dovuto vincere la partita, mentre per 1 milione di persone era calcio di rigore. Quest'anno contro il Lilla è stato concesso un rigore molto strano. Quando morirò non dimenticherò mai la finale giocata con la Roma, spero che andrà meglio al Fenerbahçe".

Su Osimhen al Galatasaray: "Osimhen è un giocatore fantastico. Se fossi in un club che può spendere 70-75 milioni di euro, lo comprerei. Non ho problemi con Victor, ho un buon rapporto con lui, anche se si butta molto a terra. Ho detto a Osimhen: 'Guarda, sei uno dei migliori giocatori dell'Africa insieme a Salah. Prima ci sono stati Drogba, Eto'o, Weah. Non puoi buttarti giù così tanto".

Sul futuro: "Il mio obiettivo è avere successo al Fenerbahçe e loro vogliono che resti a lungo. Questo è il mio obiettivo. Ho avuto occasioni di allenare una Nazionale in passato, ma le ho sempre rifiutate. Non è un lavoro che mi renderebbe felice: 1-2 partite al mese, viaggiare per vedere i giocatori, aspettare i tornei... Ho molte energie da spendere in questo momento. Forse un giorno, quando sarò vecchio e stanco, ma non oggi".