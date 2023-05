Mourinho sul futuro: "Diverso dall'Inter. Era tutto fatto col Real, ora zero contatti con altri club"

"Ho parlato coi due miei capitani e mi hanno fatto una domanda simile".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Il tecnico della Roma, Jose Mourinho, nella conferenza stampa di vigilia della finale di Conference League contro il Siviglia, ha risposto a una domanda sul suo futuro: "Penso che se qualcuno di noi ha una domanda simile alla tua, la deve fare a Mendilibar perché lui non ha contratto. Ho parlato coi due miei capitani e mi hanno fatto una domanda simile. Non voglio che loro rispondano perché è una cosa tra me e la squadra. Loro sanno quello che penso.

È diverso rispetto all'Inter perché io non avevo firmato col Real Madrid, ma era tutto fatto. Adesso non ho nulla, zero contatti con altri club. Penso a domani e a quello che vogliamo fare noi, perché noi vogliamo giocare".