Mpasinkatu: "Da evitare certi Tik Tok, nei momenti delicati basta un attimo per farsi autogol"

Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo, è intervenuto su Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live': “I video su Tik Tok sono stati offensivi per Osimhen? Diciamo che è stata una situazione che si poteva evitare, quando si passa un momento delicato nel calcio se non si è attenti basta un attimo per farsi gli autogol, è stato un errore, anche perché non possiamo mai prevedere la reazione di ciascuno di noi.

Osimhen ha esagerato? Quando ti senti colpito nel profondo può esserci una reazione del genere. Per il bene di tutti sarebbe giusto se tutto rientrasse al proprio posto, con un’assunzione di responsabilità da parte di tutti, con il fine di concentrarsi solo sulla parte sportiva che è poi quella più importante. In mezzo a queste polemiche il Napoli deve trovare la forza per vincere l’Udinese. Era prevedibile che l’anno dopo lo scudetto le cose potevano cominciare non nello stesso modo.

La squadra si deve compattare, bisogna fare la prestazione e vincere con l’Udinese, da qui alla pausa il Napoli deve fare punti, dimostrando di continuare ad essere quella squadra forte che ha giocato in un modo apprezzato da tutta Europa sino a pochi mesi fa. Garcia deve mettere subito in pratica il suo pensiero di gioco. L’Udinese non è mai facile da affrontare, se è in giornata con la forza fisica e con la velocità può metterti in difficoltà: per questo è una partita da affrontare con la massima attenzione, anche perché i bianconeri saranno caricati dalla voglia di trovare la prima vittoria e dal fascino dello stadio Maradona”