Mpasinkatu: “La Coppa d’Africa va accettata. In altri tempi al Napoli non sarebbe importata”

Il direttore sportivo Malu Mpasinkatu, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia ha parlato della Coppa d'Africa e dei suoi riflessi sul campionato del Napoli. "Bisogna farsene una ragione, purtroppo la concomitanza è capitata ancora. Eppure - ha ammesso - nel 2019 si giocò d'estate, ma i giocatori tornarono a pezzi e senza preparazione. A gennaio si giocherà in Camerun perché il clima è abbastanza favorevole, contrariamente a giugno e luglio caratterizzati da piogge torrenziali che renderebbero tutto più difficile". Più in particolare, tra i giocatori del Napoli, "Anguissa disputerà la prima partita con il Camerun il 9 gennaio e il Paese ospitante ci tiene a fare bene avendo vinto il trofeo l'ultima volta nel 2017; Osimhen guiderà la Nigeria che non lo vince da tanto e punta ad arrivare in fondo; Koulibaly si presenta con un Senegal vice campione d'Africa e voglioso di rivincita e Ounas con la sua Algeria arriva da campione in carica".

Dunque, sulla carta, può esserci il "rischio" che tutti e quattro arrivino in semifinale prolungando così la loro assenza dal Napoli. "Anche se uscissero tutti al primo turno - ha chiosato Mpasinkatu - non sarebbero subito pronti a rientrare in squadra perché prima della coppa hanno svolto un'altra preparazione sopportando la pressione psicologica di giocare per il loro Paese ed eventualmente la delusione di non essere andati avanti". La prima gara del Napoli che salterebbero nell'ordine sarebbe quella allo Stadium con la Juventus il 6 gennaio, ossia tre giorni prima dell'inizio della manifestazione, ma "è difficile che le nazionali prestino i giocatori agli azzurri. Tuttavia, gente come Petagna potrebbe caricarsi, così come Lobotka e Manolas che dovrebbero sostituire i partenti e avrebbero intorno comunque una buona squadra. Se magari il Napoli non avesse fatto un campionato di vertice - ha ribattuto Mpasinkatu - della coppa non gli importava niente. Ma in questo momento, per lo scudetto, oltre a Napoli, Milan ed Inter, la Juve - ha concluso il direttore sportivo - non è tagliata fuori e può dare ancora fastidio".