Mpasinkatu: "Osimhen sta sponsorizzando il Napoli ad un suo ex compagno"

Malu Mpasinkatu, direttore sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Reinildo ha tutto per fare bene al Napoli. Ha 27 anni, è alto 180 centimetri ed è bravo in entrambe le fasi. Sarebbe come il Ghoulam che arrivò a Napoli, con più esperienza sicuramente. E' un calciatore importante, è stato protagonista con il Lille campione lo scorso campionato. Ha un contratto in scadenza, ma il Lille è bottega cara. Io credo che la volontà del giocatore sia quella di raggiungere la Serie A, conosce bene Osimhen e sicuramente quest'ultimo sta sponsorizzando il Napoli. Dopo Ferragosto potrebbe farsi calda questa situazione".