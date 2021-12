Mpasinkatu: “Se Osimhen avrà minimi miglioramenti non sarà rischiato per la Coppa d’Africa”

"Come ho detto qualche tempo fa, il Napoli ha la squadra per sopperire alle assenze. Chi gioca meno tira fuori qualcosa in più". Il direttore sportivo, Malu Mpasinkatu, nel suo intervento a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia, ha fotografato così il momento particolare del Napoli alle prese con gli infortuni in serie dei suoi giocatori più rappresentativi. "Le convocazioni per la coppa d'Africa ci saranno prima di Natale e in quell'occasione saranno valutati i miglioramenti di Osimhen. Se questi saranno minimi, il giocatore non sarà rischiato di comune accordo tra gli staff medici del Napoli e della Nigeria. Per quanto riguarda Koulibaly e Anguissa, credo che saranno convocati così come Ounas".

Per questo, a gennaio il Napoli potrebbe intervenire sul mercato e "la mia prima scelta come esterno sinistro - ha sottolineato Mpasinkatu - sarebbe Mandava del Lille che è una bottega cara, mentre Mazraoui dell'Ajax, che è un giocatore di buona tecnica e velocità, non è la prima scelta. Inoltre, se partisse Manolas a gennaio si dovrà prendere per forza un centrale difensivo con tanta esperienza in serie A". Infine, sulla variante Omicron, localizzata principalmente in Sud Africa, Mpasinkatu è stato netto: "Gli esperti locali dicono che è contagiosa ma non così fatale e non ci sono situazioni particolari che possano impedire lo svolgimento della coppa d'Africa".