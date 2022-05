Mpasinkatu su Anguissa: “Operazione top di Giuntoli, sarà ancora più leader del centrocampo”

"Fossi nel Napoli uno sforzo lo farei per Koulibaly, è a tutti gli effetti il capitano in campo".

Malu Mpasinkatu, ds e grande esperto di calcio africano, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Bisogna fare un’eccezione per l’ingaggio di Koulibaly per trovare il rinnovo? Bisogna capire a livello aziendale il presidente De Laurentiis come vuole agire e se non vuole sforare senza nessuna eccezione. Fossi nel Napoli uno sforzo lo farei per Koulibaly, è a tutti gli effetti il capitano in campo. Ad un anno dalla scadenza se arrivano i top team e ti offrono un ingaggio importante ci sono valutazione da fare, questo è l’ultimo anno per firmare un ricco contratto.

Osimhen? E’ giovane e ha tutto il tempo per andare a fare un’esperienza importante in Premier. In Italia sta imparando tanto tatticamente grazie al lavoro prima di Gattuso e adesso di Spalletti. Sui 100mln in su è normale che De Laurentiis si sieda attorno ad un tavolo per valutare.

Conferma Anguissa? E’ stata un’operazione top di mercato di Giuntoli e del suo staff, prendere un giocatore così forte a 15mln è davvero un’operazione di grandissimo livello. Il centrocampo del Napoli sarà sempre di primissima fascia, facendo il ritiro con la squadra e recuperando le tossine della Coppa d’Africa sarà ancora più un leader e un faro in mezzo al campo”.