Mpasinkatu su Bakayoko: "La pausa gli avrà fatto bene"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore sportivo ed esperto di calcio africano Malu Mpasinkatu: "C’era preoccupazione per il viaggio di Osimhen in nazionale, ma sta dimostrando piano piano di uscire dal tunnel dopo l’infortunio e il Covid. Ora il Napoli ha bisogno di lui, il ragazzo è consapevole e farà di tutto per essere determinante. Se Osimhen sta bene può giocare titolare col Crotone e anche con la Juve, sono convinto che ha tutti i mezzi. Ha tanta fame e voglia, in questo momento deve fare qualcosa in più per essere decisivo per permettere al Napoli di raggiungere la Champions.

Koulibaly? Capita una stagione dove al livello di rendimento si scende un po’, ma resta una certezza del Napoli. Quando è in giornata, la difesa giova delle sue prestazioni. Per fortuna l’infortunio rimediato in nazionale è lieve, sarà pronto per la Juve. Quella sfida rievoca in lui sia ricordi positivi che negativi: gol e autogol all’ultimo minuto. E’ un top player e non vorrà mancare nella gara contro i bianconeri.

Bakayoko? Il centrocampista è un ruolo particolare, c’è dispendio di energie e non si può essere mai al 100%. Deve ritrovare la brillantezza, questa pausa gli avrà fatto sicuramente bene. Il Napoli ha bisogno di lui in questo finale di stagione come diga a centrocampo.

Dionisi al Napoli? E’ uno dei migliori allenatori della Serie B, ma era bravo anche quando allenava l’Imolese. Sicuramente è giovane e preparato, bisognerà valutarlo dopo che avrà portato l’Empoli in Serie A. Io riconfermerei Gattuso, ma se così non fosse punterei su Italiano, lo Spezia ha dimostrato di essere la neopromossa che gioca meglio. Lui è più pronto di Dionisi, avendo un anno di A già sulle spalle, è sicuramente un allenatore da Napoli”.