Mpasinkatu su Kvara: "Mi sono sbilanciato perché lo conoscevo bene, può diventare un crack”

Malu Mpasinkatu, ds e grande esperto di calcio africano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Avevo subito detto che Kvaratskhelia era un crack? Mi permettevo di parlare di questo ragazzo in questi termini, perché lo conoscevo bene. Con Spalletti e il lavoro fatto al Napoli potrà diventare un crack. Sono convinto che sentiremo parlare tanto di questo giocatore.

Koulibaly non aveva più motivazioni al Napoli? Sicuramente il Napoli avrà cercato di trattenerlo, forse quelle cifre sono state proposte troppo tardi. Si vociferava che veniva rinnovato a metà di quello che prendeva il giocatore, ma da parte del giocatore ci sono dei treni di una nuova esperienza ed economici che vanno presi. Poi è andato direttamente al Chelsea e non alla Juve, non è come Bremer che da Torino è passato ai bianconeri.

Kim? E’ forte fisicamente, ma anche bravo tecnicamente. L’ho conosco perché quando ero direttore del Congo, c’era un giocatore della mia nazionale che giocava con lui in Cina. Si parla di un top nel suo continente. Si deve affermare nel calcio italiano ma il campionato turco non è di un livello tanto minore”.