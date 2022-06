Mpasinkatu su Osimhen: “Non c’è da preoccuparsi, se non arriva offerta superiore a 100mln non si muove”

"Rispetto a Koulibaly e Mertens è un caso diverso, quindi è una boutade".

Malu Mpasinkatu, ds e grande esperto di calcio africano, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Quando i giocatori sono in nazionale le dichiarazioni lasciano il tempo che trovano. Nel mercato se ne dicono di ogni, io interpreto le parole di Osimhen così: ‘Sto bene a Napoli, ma nel mercato può accadere di tutto’. Siamo in un mercato aperto e non dobbiamo stupirci di queste parole, ogni giocatore è lusingato di avere degli estimatori. Rispetto a Koulibaly e Mertens è un caso diverso, quindi è una boutade. Non c’è da preoccuparsi, se non arriva una cifra superiore a 100mln il giocatore non si muove. Chi lo vuole mette sul tavolo quei soldi ed è giusto che De Laurentiis si sieda ad ascoltare quella offerta.

Koulibaly? Il prossimo contratto è l’ultimo importante della sua carriera. Se offro 3,5mln ad un giocatore che ne guadagna 6, allora significa che non voglio trattenerlo. Se invece ne offro 5, facendo un sacrificio, significa sforare una soglia per andare incontro ad un giocatore che reputo fondamentale. Non è giusto poi dire che Koulibaly è un mercenario per quello che ha dato al Napoli, in questo momento è ancora al top e deve pensare anche alla sua vita. In Italia non lo vedo in altre squadre, se andrà via andrà all’estero. Sicuramente non andrà alla Juve”.

Mertens? Si parla di un giocatore di 35 anni che ha un fisico che può giocare ancora se motivato nella testa. Penso se rimane a Napoli voglia sentirsi più centrale rispetto all’anno scorso. Però l’età avanza e il posto che si ritaglia può essere quello che entrando cambia la partita, può essere determinante anche così. E’ difficile per i grandi campioni sentirsi dire che non è più titolare, poi se l’offerta è così bassa è normale che si guarda intorno”.