Mpasinkatu su Osimhen: "Parli col Ct per non andare in nazionale e tornare al top per il Napoli"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore sportivo ed esperto di calcio africano Malu Mpasinkatu: "Osimhen convocato dalla Nigeria per la qualificazione delle Coppa d'Africa? Per i calciatori africani la nazionale è importantissima. Se fossi il tecnico della Nigeria risparmierei Osimhen che ancora non è in condizione. Gli permetterei di continuare a lavorare con Gattuso per ritrovare ma migliore condizione. Il Napoli ha bisogno di lui in questo finale di stagione e lui ha bisogno del Napoli e dell’affetto di tutti. Osimhen deve parlare col suo ct facendogli capire che per queste partite è meglio risparmiarlo.

Bakayoko? Non lo discuto, in questo periodo non è tanto in condizione e per questo anche le prestazioni ne risentono. In questo finale di stagione però tutti sanno che si giocano tanto e devono fare di più.

Uscita palla al piede dalla difesa? Ci sono diverse teorie, c’è chi pensa che la pericolosità bisogna portarle nella metà campo avversaria e non rischiando nella propria. Se una squadra ha qualità tecniche alte allora può tranquillamente uscire dal basso, se invece ha giocatori limitati io non rischierei questo modo di palleggiare”.