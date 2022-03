Mpasinkatu su Osimhen: "Sta bene a Napoli, se ADL vuole aprire un ciclo deve tenerlo"

"I giocatori africani si ambientano molto bene a Napoli e difficilmente vogliono andare via".

© foto di Federico De Luca

Malu Mpasinkatu, ds e grande esperto di calcio africano, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Osimhen si trova bene a Napoli e non vede l’ora di raggiungere grandi obiettivi con la maglia azzurra. I giocatori africani si ambientano molto bene a Napoli e difficilmente vogliono andare via, la sentono come una città molto africana per l’accoglienza e la mentalità. Certo se a De Laurentiis arriva un’offerta superiore ad 80mln ci deve pensare, ma se il Napoli deve aprire un ciclo meglio tenersi i migliori giocatori".