Mpasinkatu sul ko di Osimhen: "Non prendetevela con le nazionali! E poi c'è il Cholito..."

Malu Mpasinkatu, direttore sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

Malu Mpasinkatu, direttore sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen? Non bisogna dare sempre la colpa alle nazionali perché gli infortuni possono arrivare in ogni momento. Purtroppo è arrivato con la Nigeria e dispiace. Ora Victor non deve avere fretta, altrimenti rischia la ricaduta. Il Napoli non dipende da un solo giocatore, anche se si tratta di Osimhen che è un giocatore determinante. Ora non sovraccarichiamo di responsabilità il Cholito Simeone, ha dimostrato di poterlo sostituire. La forza del Napoli è la squadra, il gruppo".