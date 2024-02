Mpasinkatu: "Tante polemiche per il ritardo, ma pronti-via e Osimhen si è ripreso il Napoli”

Malu Mpasinkatu, direttore sportivo e esperto di calcio internazionale è intervenuto durante il TMW News soffermandosi sul pari del Napoli contro il Barcellona

Malu Mpasinkatu, direttore sportivo e esperto di calcio internazionale è intervenuto durante il TMW News soffermandosi sul pari del Napoli contro il Barcellona: "Di fronte ad una formazione rodata, nel primo tempo era quasi scontata la sofferenza ma poi il gol di Lewandowski ha svegliato la squadra e poi Osimhen ha dimostrato che può fare la differenza. Tante polemiche per il ritardo con cui è arrivato ma poi il gol pesantissimo lo crea e lo realizza lui. E' un Osimhen che pronti via si è ripreso subito il Napoli.

Calzona? La gara col Barcellona la prepari con tante motivazioni che ti arrivano naturalmente, poi comunque dopo il pari il tecnico ha cercato di vincerla perché non ha fatto cambi conservativi, segno che vuol giocarsi le sue carte in modo offensivo e questo è un bell'atteggiamento. L'importante era non perdere poi al ritorno dopo quindici giorni in più di lavoro vedremo un altro Napoli. Quanto a Kvara e al discorso dell'insofferenza per il cambio io da ds dico che uscire a volte arrabbiati può anche essere positivo pur non mancando di rispetto al compagno. Magari rimproveri qualcosa a te stesso o forse c'era la volontà di dare ancora qualcosa in campo. Non bisogna sempre vedere negatività quando un calciatore esce un po' arrabbiato”.

Cajuste invece in difficoltà a metà campo...

"Contro il centrocampo del Barcellona soffrono in tanti, ha pagato un po' di responsabilità, c'era tanta pressione su di lui. E se fai una partita non all'altezza si nota subito, però è un giocatore che ha qualità e deve solo sbloccarsi mentalmente, poi può dare una grande mano al Napoli".