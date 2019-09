Mudingayi: "Mertens ama Napoli, trovandosi bene ha fatto tanto e raggiungerà altri obiettivi"

A Radio Gol sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Gabi Mudingayi, ex centrocampista del Bologna che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Mertens ama la piazza di Napoli, ha tutto per fare bene, lui vuole sempre fare meglio. Credo che abbia fatto tanto perchè si è trovato subito bene a Napoli dove la gente ti porta in alto. Adesso sta dimostrando tutto il suo valore e raggiungerà obiettivi importanti



Campionato? La Juventus ha qualcosa in più ma vedo bene il Napoli che è una squadra molto importante che potrà ambire allo scudetto

Turnover con il Lecce? Penso che il mister sappia che tutti i giocatori che vanno in campo faranno bene. I giocatori vogliono giocare sempre, chi sarà in campo risponderà presente.



Genk? Non conosco molto bene questa squadra. In Belgio è un team importante, sarà una partita dura ma il Napoli è superiore".