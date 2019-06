Mughini contro Sarri: "Mica vorrà replicare il gioco di Napoli? Avrei prestato ad Agnelli i soldi per Guardiola..."

Giampiero Mughini, storico tifoso della Juve, ha commentato ai microfoni del Corriere dello Sport l’arrivo sulla panchina bianconera di Maurizio Sarri: “Mica penserà di replicare alla Juve il gioco di scambi tra i tre tracagnotti che faceva al Napoli? Voglio vederlo a dire a Cristiano Ronaldo di stare più in posizione, di fare un palleggio in meno. Ma anche a Mandzukic, che viene da dieci anni di calcio europeo ad alto livello. Se Agnelli me lo avesse chiesto gli avrei prestato i soldi per Guardiola”.