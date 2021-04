Mughini: "Rimproverare Ronaldo è un'imbecillità, il suo l'ha fatto"

Nel corso di 'Deejay Football Club', Giampiero Mughini, giornalista e intellettuale e tifosissimo della Juventus ha parlato su Radio Deejay: "Cristiano Ronaldo non è cambiato negli ultimi anni. Il suo mestiere è quello di segnare. Lui non è un calciatore parte di un assieme, il suo ruolo è lancia appuntita della squadra in cui milita. La sua idea è quella di fare una serpentina, spiazzare gli avversari e a quel punto puntare la rete avversaria e questo lo ha fatto. Significa che in quella zona del campo nessuno deve dargli fastidio, come succedeva anche al Real Madrid. Rimproverare Ronaldo per i numeri di questa stagione è un'imbecillità".