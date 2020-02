Multe, parla il legale SSCN dopo la ricusazione respinta: "Rispettati logica e buonsenso del diritto"

Prosegue la battaglia in tribunale tra il Napoli e i suoi calciatori dopo l'ammutinamento post-Salisburgo e le conseguenti multe. Il giudice Arduino Buttafoco ha respinto l’istanza presentata da sei calciatori (Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski) attraverso i legali Rigo, Stropparo e Diana, che intendevano ricusare Bruno Piacci, l’arbitro nominato dal Napoli per i 24 collegi che dovranno formarsi. A parlare di questa sentenza è Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, come riporta La Gazzetta dello Sport: "Rispettata la logica e il buonsenso del diritto. Eravamo fiduciosi sull’esito favorevole alla società. Ritengo sia opportuno difendersi nel processo e non dal processo. E così sarà da ora in avanti".