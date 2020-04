Mutti elogia Gattuso: "E' un guerriero, ha lo spirito giusto per una piazza come Napoli"

L'ex allenatore del Napoli Bortolo Mutti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del tecnico azzurro Rino Gattuso: "Lui è un guerriero, mi piace tanto per come si pone e come ama il suo lavoro. Trasmette bene il suo pensiero e il suo lavoro. Bisogna sorreggerlo e supportarlo, ma ha lo spirito giusto per una città come Napoli".

PETAGNA - "Per me ha fatto molto bene all'Atalanta, non era facile per lui imporsi. Con i suoi gol ha risolto tanti problemi a Gasperini, poi ha trovato qualche difficoltà fuori dal campo che lo ha portato a rallentare il suo percorso di crescita. Il Napoli ha fatto una scelta giusta su questo ragazzo".