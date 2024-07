Mutti: "Fare una sola partita a settimana non porta ad avere solo vantaggi, ecco perché"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Bortolo Mutti, ex allenatore del Napoli: "Trovare le parole giuste per Conte è difficile, il Napoli ha preso l’allenatore migliore. Il presidente ha dato un segnale importante alla piazza, la volontà di creare un Napoli competitivo. È l’uomo giusto per dare una sterzata dopo l’annata trascorsa. Non so se riuscirà a vincere subito ma riporterà il Napoli dove merita. Per l’aspetto tattico ci potrebbe volere tempo, ma Conte ha la capacità di dare idee chiare immediatamente. La società dovrà creare le condizioni adatte. Kvaratskhelia ha dimostrato cose importanti, Conte con lui toccherà le corde giuste. È un talento e sarà una pedina importante, soprattutto per l’atteggiamento che metterà in campo. Un giocatore che sente la fiducia può essere devastante.

Osimhen? Sono equilibri di mercato con varianti individuali, il giocatore ha perso smalto e non ha più quell’attrazione da parte di certi club e la situazione economica alta. Mi auguro però possa restare a Napoli perché impoverirebbe il nostro calcio la sua partenza. Sarà un vantaggio importante giocare una volta a settimana per il Napoli, gestire al meglio il programma di lavoro, recuperare dagli infortuni. D’altra parte però la mancanza di competizione europea potrebbe limitare la crescita europea, questo ti aiuta sempre a consolidare il progetto tecnico. Ci sono rose importanti e i 5 cambi ti permettono di rifiatare oramai. Ci sono pro e contro, questo sì".