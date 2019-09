Mutti fiducioso: "Col tempo arriveranno gli equilibri difensivi. Da trequartista vedo più Zielinski che Fabian"

Bortolo Mutti ex allenatore di Napoli e Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione radiofonica “Ultim'ora” in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Prendere sette gol in due partite per una squadra come il Napoli è un eccesso. Certi errori di reparto col tempo non si faranno più e miglioreranno anche gli equilibri difensivi. Io sono fiducioso.



Fabian? E’ un giocatore importante negli inserimenti ma non spalle alla porta. Zielinski è più bravo nell’uno contro uno e potrebbe essere più adatto a fare il trequartista.



Gli ultimi dieci minuti contro la Juventus si doveva osare di più? La squadra si sentiva tranquilla. Il colpo del ko ci poteva stare. C’è amarezza, il 3 -3 sarebbe stato un’impresa".