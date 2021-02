Mutti: "Il Napoli dovrà fare la gara a Bergamo, non dovrà essere attendista"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex allenatore Bortolo Mutti. “Penso che sicuramente è il Napoli che dovrà cercare di vincere la partita come lo farà l'Atalanta perché ormai è una partita secca. A Napoli c'erano le due gare a disposizione mentre ora qui a Bergamo la partita chiuderà il cerchio per cui una deve uscire e un’altra andare avanti. E’ chiaro che il Napoli dovrà cercare di fare la partita con i valori che ha. Non so che tipo di formazione vedremo però sicuramente non farà una partita così attendista. L’Atalanta non rinuncia mai ad attaccare e a volte paga anche in modo pesante. Può subire tre gol e rischiare di perdere o farne 5. Sarà una gara molto aperta”.