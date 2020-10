Mutti: "Napoli in fondo alla prime quattro, Petagna può fare la differenza"

L'allenatore Bortolo Mutti ha parlato ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio: "Il campionato è a rischio ma mi auguro di no: anche nelle difficoltà vanno trovate le condizioni per non fermare tutto. Spero che si trovi, strada facendo, il modo di andare avanti anche perché rischierebbe davvero di saltare tutto per molte società".

Il Napoli può lottare per lo Scudetto o no? "Hanno un buon attacco, c'è Petagna che fa da rincalzo e non può fare la differenza se ti viene a mancare la prima punta. Certe valutazioni ci stanno, il Napoli ha un gruppo ben costruito e l'allenatore che ha rigenerato lo spogliatoio, ridando forza ad un gruppo di qualità. Nella mia visione gerarchica però lo metterei in fondo tra le quattro che ho detto prima".