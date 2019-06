Mutti: "Sarri perfetto per la Juve, è un allenatore serio e diretto. Mi piace una persona come lui"

Bortolo Mutti, ex tecnico azzurro, è intervenuto a TMW Radio parlando della situazione relativa a Sarri che potrebbe andare alla Juventus: "Al di là del passato al Napoli, nel lavoro la professionalità c'è. Per il lavoro che ha fatto, penso che ora si sia completato, un'esperienza diversa lo ha maturato. E' molto più malleabile, nel senso che vede un calcio più diverso, meno integralista. Ora è maturo per la Juve, sarebbe l'ideale. E' una persona seria, diretta, mi piace una persona come lui".