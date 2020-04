Mutti: "Spero il calcio riprenda, abbiamo bisogno di rivedere qualche partita"

Nella sua intervista a Tuttonapoli.net l'allenatore Bortolo Mutti, ex Napoli, residente a due passi da Bergamo, nel cuore della tragedia a causa del Covid-19, ha dichiarato: "Il calcio riparte? Me lo auguro perché vorrebbe dire ritrovare un po' di normalità. Rivedere qualche partita è quello di cui abbiamo bisogno. Ovviamente dovranno esserci tutte le condizioni necessarie affinché ciò avvenga e non posso essere io a stabilire la tempistica. Si parla dell'estate, perché no, basta si riprenda prima o poi".