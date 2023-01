Nainggolan: "Sarà difficile per tutte prendere il Napoli. -15 Juve? Qualcosa c'era..."

Radja Nainggolan, ex calciatore di Roma e Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss

Radja Nainggolan, ex calciatore di Roma e Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato anche del sogno Scudetto per il Napoli di Luciano Spalletti: "Beh, parliamoci chiaro, se continuano così: sarà difficile per tutte prendere il Napoli. L'Inter, per esempio, è la squadra meglio attrezzata insieme agli azzurri per competere in testa alla classifica, ma ieri ha perso contro l'Empoli, quindi diventa difficile per loro. Penso che alla fine, se proseguono con questa cavalcata, sarà complicato per tutti raggiungere il Napoli".