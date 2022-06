Nandez, l’ex allenatore: “Napoli sarebbe l'ambiente ideale per lui”

Claudio Bellucci, ex calciatore ed ex allenatore in seconda del Cagliari, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal'

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Mascolo/PhotoViews Claudio Bellucci, ex calciatore ed ex allenatore in seconda del Cagliari, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal': “Nandez? Un giocatore duttile, purtroppo quest’anno ha avuto qualche problemino fisico ma è un giocatore importante con una forza incredibile nelle gambe e bravo nell’uno contro uno. Un bel profilo, poi ha giocato nel Boca Juniors quindi le questioni ambientali potrebbero fare al caso suo in quel di Napoli. Mazzarri qualche volta l’ha fatto giocare più avanzato a centrocampo, la sua dote migliore è la gamba e la ripartenza nonché la personalità: e poi ha un gran colpo di testa pur non essendo fisico al 100%”.