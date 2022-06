Nandez, l'ex allenatore: "Non è un centrale, con me faceva l'esterno e si esprime meglio lì"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Leonardo Semplici

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Leonardo Semplici, ex allenatore del Cagliari: “Nandez? Non ha proprio le caratteristiche di centrocampista centrale. Ha giocato anche a due in passato. In Nazionale gioca esterno alto o basso, io l’ho utilizzato sempre da quinto. Al momento ci sono altri giocatori con caratteristiche più precise per il centrocampo nel 4231. Lui ad oggi si è espresso nella maniera migliore da esterno".