Nani: “Napoli comunque da encomiare. Fuori dal giro-scudetto? Aspetterei…”

"Il Napoli è comunque da encomiare, ha passato un periodo senza i migliori e ha continuato a far risultati e bel gioco. Sembra fuori dal giro scudetto ma aspetterei, perchè stiamo assistendo ad un campionato molto strano che non ha mai avuto un vero padrone". Si esprime così al TMW News Gianluca Nani, ds di grande esperienza. "Non parlerei di mancanza personalità per il Napoli, la squadra ha giocato un bel calcio. E' arrivato a questo punto forse un po' corto come organico".