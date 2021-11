Nani: "Napoli e Milan sono partite alla grande, le altre più attardate per lo scudetto"

“Conte al Tottenham? È la classica situazione che conviene a tutti. Il Tottenham ha preso un allenatore vincente, forte. In più ci sarà Fabio Paratici, la coppia ha sempre vinto. E il Tottenham per Conte è una grande sfida, il club ha tutto per poter vincere e fare bene negli anni”. Così a Tuttomercatoweb Gianluca Nani, direttore sportivo ex tra le altre del Watford.

Scudetto: su chi punta?

“Milan e Napoli sono partiti alla grande, l’Inter è attaccata. Le altre mi sembrano un po’ attardate. Vedo difficile che Atalanta, Lazio e Juve possano rientrare”.