Nani: "Osimhen avrà tempo per guadagnare certe cifre, non mi aspetto un 'sì' all'Arabia"

Gianluca Nani, ex direttore sportivo di Brescia e Watford, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non mi aspetto che Osimhen accetti l'offerta dall'Arabia Saudita, avrà sicuramente il tempo per arrivare a guadagnare certe cifre. E' fortissimo, è giusto che sia corteggiatissimo. Poi, se al Napoli arriverà l'offerta giusta, dovrà esser bravo a sostituirlo".