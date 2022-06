Nani su Ostigard: “Ottimo difensore, intelligente più che fisico”

"È un buon profilo per quello che sta cercando il Napoli, tra l’altro non ha neanche costi assurdi".

Gianluca Nani, direttore sportivo molto attivo in Inghilterra, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha sempre avuto la capacità di trovare i giovani talenti prima rispetto agli altri. Ostigard è un ottimo giocatore che già conosce il campionato italiano. Sa giocare in anticipo le giocate degli avversari, ha i tempi giusti, è un calciatore intelligente più che fisico. È un buon profilo per quello che sta cercando il Napoli, tra l’altro non ha neanche costi assurdi. Essendo anche giovane Spalletti può plasmarlo a suo piacimento.

Broja? E’ un ottimo calciatore, ha più forza di Osimhen. Preferisce giocare in profondità più che spalle alla porta, che vede molto bene. Non so se il Chelsea se ne priverà volentieri, è veramente un grande prospetto. E’ stato anche al Vitesse, dove ha fatto 10 gol, ha esordito a 17 anni col Chelsea. Puoi la differenza tra un buon giocatore e un campione la fanno i dettagli, come ad esempio il carattere.

Bednarek? E’ un difensore Southampton, più esperto e fisico rispetto a Ostigard. La Premier è un campionato dove peschi sempre bene, anche se rispetto a quello italiano è un mondo completamente diverso. Gli allenamenti in Inghilterra sono come delle partite, non sono tattici. Negli ultimi anni però, grazie ai tanti allenatori italiani che hanno lavorato lì, l’adattamento all’Italia è molto più facile. Il nostro campionato è meno fisico e intenso, è vero che c’è più tattico, ma se sei un ragazzo scaltro diventa facile”.