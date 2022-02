Napoli appagato? Spalletti: "Roba bruttissima. Così fosse, ADL ribalterebbe tutto!"

Ci può essere appagamento visto che avete già conquistato il posto Champions? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti

Ci può essere appagamento visto che avete già conquistato il posto Champions? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro la Lazio - gara valida per la 27esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Assolutamente no, non abbiamo ancora centrato assolutamente nulla. Se scendi da quel carro lì poi c'è da guardarsi alle spalle perché sono lì vicino. E' sempre la stessa strategia, vincere più gare possibili, andare in campo per i tre punti. Mettere in campo le qualità che ci fanno più comodo per conquistare la vittoria. Appagamento non ci può essere, di cosa stiamo parlando? E' una roba bruttissima quella a cui si sta alludendo, se De Laurentiis se ne accorge entra dentro e ribalta tutto. E noi abbiamo la stessa visione del nostro presidente. Tutti".